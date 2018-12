Mauvaise nouvelle pour les chats : voici un sapin de Noël anti-chat

Entre les chats et les sapins de Noël, la cohabitation est parfois difficile. Une enseigne a trouvé la parade en commercialisant un sapin de Noël anti-chat.

Si vous avez un chat, vous avez certainement déjà dû en faire l’expérience : la plupart d’entre eux ont tendance à voir votre arbre de Noël comme un nouveau jouet. De l’autre côté de la Manche, l’enseigne Argos a trouvé la solution ultime pour remédier à cela en commercialisant un sapin de Noël anti-chat.

Des décorations hors de portée des chats et des enfants

Le principe : l’arbre synthétique ne possède pas de branches à sa base. Seul son sommet rappelle qu’il s’agit d’un sapin de Noël. Selon l’enseigne, ce modèle innovant permet de garder les boules, les rubans et les clochettes hors de portée de nos amis à quatre pattes mais aussi des enfants.

Le prix de vente de ce sapin de Noël de 1m80 est de 33 £, soit environ 37 € et il semble faire le bonheur des consommateurs britanniques. « Si vous avez des tout-petits, c’est l’idéal. Plus besoin de ramasser les boules et de redécorer l’arbre plusieurs fois par jour. Cet arbre sauve non seulement mes boules de Noël mais aussi ma santé mentale », confie un acheteur. « Mon bambin et mes chats ne peuvent plus atteindre mes décorations de Noël », ajoute un autre.

Même si avec ce modèle nos amis les chats vont perdre un peu de la magie de Noël, il semble faire l’unanimité auprès des parents d’enfants en bas âge et des propriétaires d’animaux de compagnie britanniques.