Margot Robbie révèle la scène très très embarrassante du film ‘Le Loup de Wall Street’

L’actrice Naomie Margot s’est livrée sur un épisode particulier du célèbre film ‘Le Loup de Wall Street’ dans lequel elle interprétait la femme de Leonardo Di Caprio.

Sorti en 2014, le film ‘Le Loup de Walstreet » de Martin Scorsese mettait en scène Leonardo Di Caprio dans le rôle du richissime courtier Jordan Belfort et de sa femme Naomie Belfort, jouée par Margot Robbie. Un rôle dont l’actrice a dévoilé les coulisses lors d’une interview au magazine Porter Magazine.

Comme l’a expliqué l’actrice de 28 ans, une scène en particulier a retenu son attention. Alors qu’elle se trouve dans la chambre de leur enfant, la jeune épouse met tout en oeuvre pour chauffer son mari. Un moment embarrassant se souvient cette dernière: « Cela ne se voit pas lorsque l’on regarde le film mais en réalité nous étions dans une petite chambre avec 30 membres du tournage autour, se souvient-elle. Tous des hommes. Pendant 17 heures, j’ai dû faire semblant de me masturber. C’est quelque chose de très étrange, il a fallu enterrer l’embarras et l’absurdité du moment. »

Une scène que l’actrice avait déjà dû réaliser lors de son audition pour le film et durant laquelle elle avait décidé de mettre le paquet pour obtenir le rôle. Sans hésiter, Naomie Margot avait alors pris l’initiative de gifler Leonardo Di Caprio. « Dans ma tête, je me disais : ‘Il te reste littéralement 30 secondes dans cette pièce et si tu ne fais pas quelques chose d’impressionnant rien n’en ressortira. C’est une chance unique, prends-là’. Tout d’un coup Martin et Leo ont explosé de rire. Martin a dit : ‘C’était génial !’. Et Leo : ‘Frappe-moi encore« , a-t-elle raconté.