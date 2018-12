Des organisateurs de la marche pour le climat invités à discuter avec le Premier ministre

Le Premier Charles Michel a invité des organisateurs de la Marche pour le climat, qui a rassemblé dimanche des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bruxelles, à s’entretenir avec lui, selon les dires des organisateurs.

«Le Premier ministre a clairement entendu l’appel des 75.000 personnes présentes hier, et nous a invités à une discussion. Nous le remercions», précise-t-on du côté de Claim the Climate. Des représentants du «mouvement citoyen» Climate Express et de l’ASBL Coalition Climat vont pouvoir présenter directement leurs propositions, préoccupations et revendications au Premier ministre libéral. La date de la réunion n’est pas encore connue.

«Nous le rencontrerons avec un message clair: une politique ambitieuse sur le climat ne peut désormais plus être simplement considérée comme une option. La Belgique doit rejoindre les pays qui visent une réduction de 55% (des émissions de gaz à effet de serre, NDLR) d’ici à 2030». Contacté lundi, le cabinet du Premier ministre n’était pas en mesure de confirmer cette invitation au dialogue.