Trump répondra aux voeux de Kim Jong Un après la dénucléarisation

Donald Trump répondra aux attentes du dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong Un s’il remplit ses engagements sur la dénucléarisation, a fait savoir dimanche le président sud-coréen Moon Jae-in, à l’issue de discussions en marge du sommet du G20 à Buenos Aires. A un moment où les diplomates s’efforcent d’organiser une deuxième réunion entre MM. Trump et Kim, le président sud-coréen Moon Jae-in a relayé aux journalistes un message que son homologue américain lui a demandé de transmettre au dirigeant nord-coréen.

« Et le message était que le président Trump a une opinion très positive du président Kim et qu’il l’aime bien. Il souhaite donc que le président Kim mette en oeuvre le reste de leur accord et alors il réalisera ce que le président Kim souhaite », a déclaré M. Moon à l’agence de presse Yonhap, tandis qu’il se rendait en Nouvelle-Zélande.

Au sommet du G20 qui s’est achevé samedi à Buenos Aires, M. Trump s’est entretenu avec les présidents sud-coréen Moon et chinois Xi Jinping, dont le pays est un allié de la Corée du Nord.

Le président américain a confirmé samedi qu’il espérait organiser début 2019 une deuxième rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un après leur sommet historique à Singapour en juin.

« Je crois qu’on va le faire (…) en janvier ou février, je pense », a dit M. Trump. « Nous nous entendons très bien. Nous avons une bonne relation ».

Il a précisé que « trois endroits » étaient envisagés pour cette rencontre. Interrogé pour savoir s’il était prêt à accueillir Kim Jong Un aux États-Unis, M. Trump a répondu : « à un certain moment, oui ».

MM. Trump et Kim avaient engagé à Singapour, après plusieurs mois d’escalade belliqueuse, un dialogue visant à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mais Pyongyang n’a effectué depuis juin que peu de gestes concrets vers l’abandon de ses programmes nucléaire et balistique.

Les responsables américains exigent une dénucléarisation complète, vérifiée et irréversible de la péninsule coréenne avant une levée des sanctions.

La Corée du Nord a rejeté ce qu’elle appelle un « désarmement unilatéral » et a demandé un processus graduel avec des mesures de réciprocité non spécifiées.

