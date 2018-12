Qualifications Euro 2020 – La Belgique débutera ses qualifications contre la Russie

La Belgique commencera ses qualifications à l’Euro 2020 de football par un match à domicile contre la Russie le 21 mars. Les Diables Rouges se rendront trois jours plus tard à Chypre. Chypre sera d’ailleurs le dernier adversaire, le 19 novembre, à domicile. C’est ce que l’UEFA a communiqué dimanche soir. Après avoir affronté la Russie et Chypre en mars, les Diables Rouges joueront deux matchs à domicile en juin, le 8 contre le Kazakhstan et le 11 contre l’Ecosse.

En septembre, place à deux déplacement, à Saint-Marin (le 6) et en Ecosse (le 9). En octobre, les Belges recevront Saint-Marin (le 10) et se déplaceront au Kazakhstan (le 13).

Enfin, en novembre, les Diables Rouges se rendront en Russie le 16 avant de terminer cette phase qualificative face à Chypre le 19.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour l’Euro 2020, organisés dans 12 pays. Les quatre derniers tickets seront attribués à l’issue de barrages réservés aux équipes les mieux classées en Ligue des Nations (un barrage par division) qui n’auront pu se qualifier directement.

Le calendrier des Belges:

Jeudi 21 mars (20h45): Belgique – Russie

Dimanche 24 mars (20h45): Chypre – Belgique

Samedi 8 juin (20h45): Belgique – Kazakhstan

Mardi 11 juin (20h45): Belgique – Ecosse

Vendredi 6 septembre (20h45): Saint-Marin – Belgique

Lundi 9 septembre (20h45): Ecosse – Belgique

Jeudi 10 octobre (20h45): Belgique – Saint-Marin

Dimanche 13 octobre (15h00): Kazakhstan – Belgique

Samedi 16 novembre (18h00): Russie – Belgique

Mardi 19 novembre (20h45): Belgique – Chypre

