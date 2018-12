Proximus League – Tubize s’offre l’Union Saint-Gilloise et cède la lanterne rouge à Roulers

Tubize s’est imposé à domicile face à l’Union Saint-Gilloise dimanche (2-0) lors de la dix-septième journée de Proximus League. Les Tubiziens cèdent la lanterne rouge à Roulers qui s’est incliné samedi à Westerlo (2-0). Tubize grimpe également à la deuxième place du classement de la deuxième tranche après trois journées. Henry (45+1) et Agyri (61e) ont permis aux Tubiziens de l’emporter. L’Unioniste Selemani a été exclu en fin de rencontre pour un tacle appuyé (85).

Vendredi, le FC Malines et Beerschot-Wilrijk ont partagé l’enjeu (1-1). Les Rats ont ouvert la marque par Marius Noubissi (26e, 0-1) et les Malinois ont répliqué par Nikola Storm (49e, 1-1). Peu après l’égalisation, le Kavé s’est retrouvé à dix suite à l’exclusion de Laurent Lemoine (56e). Le Beerschot n’en a pas profité et a aussi terminé avec un homme en moins lorsque que Tarik Tissoudali a reçu une deuxième carte jaune (90e+5).

Samedi, Westerlo s’est imposé 2-0 face à Roulers grâce à Sava Petrov (52e) et Kurt Abrahams (69e). OH Louvain en a fait de même un peu plus tard face à Lommel (3-1).

Au classement général, le KV Malines occupe la tête avec 35 points. Suivent le Beerschot Wilrijk avec 31 points, l’Union (28), Westerlo (23), Lommel (22), OHL (18), Tubize (15) et Roulers (14). En ce qui concerne le classement de la deuxième tranche, le Beerschot Wilrijk est premier avec sept points. Suivent Tubize (6), le KV Malines (5), Westerlo (4), l’Union (4), OHL (3), Lommel (3) et Roulers (1).

Mardi 4 décembre (20h30), OHL et Lommel se retrouveront pour disputer la rencontre de la 10e journée de championnat reportée à deux reprises.

Source: Belga