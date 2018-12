Les Belges à l’étranger – L’Inter Milan, sans Nainggolan, tenu en échec sur la pelouse de l’AS Rome

L’Inter Milan a été tenu en échec en déplacement sur la pelouse de l’AS Rome (2-2) dimanche lors de la quatorzième journée de Serie A. Radja Nainggolan, blessé à la cheville, ne faisait pas partie de l’effectif intériste et n’a donc pas retrouvé son ancienne équipe qu’il a quittée lors du dernier mercato estival. L’Inter Milan a mené à deux reprises grâce à Keita (37) et Icardi (66) mais l’AS Rome a chaque fois, trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score via Under (51) et Kolarov sur penalty (73). À noter que le coup de pied de réparation a été sifflé par l’arbitre Gianluca Rocchi suite à l’intervention de l’assistance vidéo pour une faute de main dans le rectangle de Brozovic.

Au classement, l’Inter Milan (29 points) grimpe à la deuxième place à égalité de points avec Naples qui se déplace lundi (20h30) à l’Atalanta. L’AS Rome (20 points) est septième.

Source: Belga