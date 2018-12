La Belgique partage 2-2 avec l’Inde, qui garde la main en tête du groupe C

La Belgique, 3e nation mondiale, a partagé l’enjeu 2-2 avec l’Inde (FIH 5), dimanche lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde de hockey messieurs, à Bhubaneswar, en Inde. Dans un Kalinga Stadium comble (15.000 personnes) et tout acquis à la cause locale, les Red Lions ont connu une deuxième mi-temps difficile après une excellente entame de match où ils ont mené 1-0 via un pc d’Alexander Hendrickx. Les Indiens ont égalisé dans le 3e quart-temps et pris l’avance dans le dernier, mais jouant sans gardien les Belges ont néanmoins réussi à recoller au score à 4 minutes du terme. Ce résultat permet à l’Inde de garder la main en tête du groupe avec une meilleure différence de buts. La rencontre a débuté sur les chapeaux de roue. Après une minute, les hommes de Shane McLeod eurent recours à l’arbitrage vidéo pour obtenir leur premier penalty corner (pc). Celui-ci fut contré fautivement et le deuxième arrêté sur la ligne par Surender Kumar. Comme annoncé avant-match, les Belges exercèrent une pression très haute sur l’adversaire qui priva de distribution le milieu de terrain indien.

A mi-parcours du premier quart-temps, Victor Wegnez demanda à nouveau la vidéo, et à raison, pour obtenir le 3e pc belge. Alexander Hendrickx se chargea de le convertir d’un sleep direct à plat en plein milieu du but défendu par Sreejesh Parattu (8e) dans un stade réduit au silence.

La première occasion de l’Inde survint sur une balle bondissante envoyée à 20 secondes de la fin de la première période, mais Mandeep Singh manqua le cadre. La Belgique continua a contrôler la partie dans le deuxième quart, l’Inde se contentant uniquement de jouer la contre-attaque. La plus grosse occasion fut pour la Belgique, à 1 minute du repos, la déviation de Tom Boon échouant sur le poteau.

De retour des vestiaires, la nation hôte se montra bien plus entreprenante. Omniprésente dans les 25 mètres belges, elle obtint son premier pc à la 20e minute, bien détourné par Vincent Vanasch. Cédric Charlier vit ensuite son tir également bien stoppé par Parattu. Après un pc pour la Belgique annulé par la vidéo, le 3e pc indien fut stoppé fautivement sur la ligne par Arthur De Sloover. Harmanpreet Singh le convertit pour égaliser à un but partout (39e). Les vice-champions olympiques ne parvinrent plus à pénétrer dans le cercle adverse, au contraire des attaquants indiens qui donnèrent le tournis à la défense belge.

Après deux minutes dans le dernier quart-temps, un centre long de ligne trompa Vanasch et Gauthier Boccard, permettant à Simranjeet Singh de prendre l’avance (47e). McLeod retira Vanasch à 5 minutes du terme pour évoluer à 11 joueurs de jeu et le résultat ne se fit pas attendre, Simon Gougnard égalisant in extremis d’un tir à plat (56e).

Avec ce partage, l’Inde garde toutefois la tête du groupe avec 4 points, comme la Belgique, mais avec une meilleure différence de buts (+5 contre +1 pour la Belgique). Tout ce décidera donc le samedi 8 décembre lors du 3e et dernier match de la poule. Vainqueur 2-1 du Canada en ouverture, la Belgique affrontera l’Afrique du Sud dès 12h30, suivi par le duel entre l’Inde et le Canada (14h30).

Le premier de chacun des quatre groupes se qualifie directement pour les quarts de finale. Les équipes classées aux 2e et 3e rangs disputent des rencontres de barrage croisées pour accéder aux quarts. La suite du tournoi se déroule par élimination directe jusqu’en finale. Le groupe de la Belgique croise avec la poule D composée des Pays-Bas (FIH 4), de Allemagne (FIH 6), la Malaisie (FIH 12) et le Pakistan (FIH 13).

Source: Belga