Eden Hazard parmi les outsiders au Ballon d’Or qui sera décerné lundi

Lundi, le lauréat du Ballon d’Or 2018 sera dévoilé. Avec Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Eden Hazard, trois Diables Rouges figurent sur la liste des trente noms retenus par l’hebdomadaire France-Football, organisateur de ce référendum. Auteur d’une belle Coupe du monde et décisif avec Chelsea depuis de nombreuses semaines, Hazard apparaît comme un outsider à la succession de Cristiano Ronaldo. Hazard, avec 8 buts et 4 assists en 15 matches avec les Blues cette saison, surfe sur la vague de son Mondial abouti. Thibaut Courtois, meilleur gardien en Russie, a lui quitté Londres pour rejoindre le Real Madrid. Après un début d’exercice compliqué, mis en concurrence avec Keylor Navas, le dernier rempart des Diables est désormais titulaire. Les Merengue signent une saison en dents de scie mais Courtois affiche lui un niveau élevé et constant. Si De Bruyne était brillant la saison dernière avec City, s’érigeant comme la pierre angulaire du milieu des champions d’Angleterre, il connait un exercice 2018-2019 frustrant, victime à deux reprises de blessure.

Le Croate Luka Modric, déjà lauréat des prix UEFA et FIFA du joueur de l’année, élu meilleur joueur du Mondial 2018 devant Eden Hazard après avoir emmené sa sélection en finale, semble être le mieux placé pour l’emporter.

Car si le Portugais de 33 ans a quand même grandement contribué au troisième sacre consécutif du Real en Ligue des champions, le 4e en cinq ans, il n’a pas brillé en finale ni fait de miracle en Coupe du monde pour son Portugal. Transféré à la Juventus Turin cet été, il s’est surtout retrouvé en pleine tourmente après des accusations de viol aux Etats-Unis.

Pour la première fois, un Ballon d’or féminin sera également décerné, ainsi que le tout nouveau Trophée Kopa récompensant le meilleur jeune joueur, où le Français Kylian Mbappé, champion du monde, fait office d’épouvantail.

Source: Belga