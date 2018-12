Coupe du monde de hockey – Un choc important face à l’Inde au menu des Red Lions

Un match très important attend l’équipe nationale belge de hockey ce dimanche en Inde, dans le cadre de la Coupe du monde. Après des débuts loin d’être faciles face au Canada, lors du premier match du groupe C remporté avec difficulté (2-1) par les Red Lions, c’est avec les hôtes du tournoi que les Belges ont rendez-vous. A 19h00 heure indienne (14h30 heure belge), dans le Kalinga Stadium de Bhubaneswar, et entourée d’un public qui risque d’être tout acquis à la cause locale, l’équipe compte bien franchir l’obstacle et entrer de plain-pied dans le tournoi. L’Inde est 5e mondiale, la Belgique 3e. Les deux pays se sont imposés lors de leur premier match, et le choc risque d’être décisif pour la première place du groupe C. Un succès dimanche offrirait au vainqueur presque à coup sûr une qualification directe pour les quarts de finale.

Source: Belga