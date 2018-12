Un léopard des neiges abattu après avoir tenté de s’échapper d’un zoo

Margaash, léopard des neiges de huit ans, a été euthanasié au zoo de Dudley en Angleterre. Le félin avait réussi à s’échapper de sa cage. Selon le zoo, il était nécessaire d’abattre l’animal pour des raisons de sécurité.

Après avoir retrouvé la cage du léopard grande ouverte, les gardiens ont retrouvé l’animal dans l’enceinte du zoo.

Margaash the snow leopard was shot dead after escaping from its enclosure at Dudley Zoo. Why can they not use a tranquilliser dart. pic.twitter.com/GY7f6qhe1l



« Les efforts pour ramener Margaash dans son enclos n’ont pas fonctionné. L’animal était proche de la limite du parc, et la nuit arrivait. Le vétérinaire a pensé qu’une seringue tranquillisante n’était pas la meilleure option, car le produit met du temps pour faire effet », a déclaré Derek Grove, le directeur du zoo. Il affirme que l’euthanasie était le dernier recours et que le personnel du zoo était très attristé. Le zoo promet de mener une enquête sur la sécurité des installations pour les animaux.

The fact that a highly endagered and vulnerable animal had to die because of the unprofessional mistake of a human who’s job it is to protect it makes my blood boil 😤😤 #DudleyZoo

