La Marche pour le climat rassemble 20.000 participants dans les rues de Bruxelles

Quelque 20.000 personnes participent ce dimanche à la Marche pour le climat initié par les organisations Climate Express et Coalition Climat qui se tient à Bruxelles, indique la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

Au même moment s’est ouverte la 24e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP24) à Katowice, en Pologne où des négociations visant à donner du souffle à l’accord de Paris sur le climat auront lieu durant deux semaines.

« Ce dimanche, la Coalition Climat et le Climate Express interpelleront nos dirigeants belges pour une politique climatique plus ambitieuse aux niveaux mondial, européen et national. Ils réclameront que le réchauffement soit limité à maximum 1,5°C, comme le veut l’accord de Paris », explique le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel.

Trop de promesses faites à Paris

Pour les organisateurs, trop de promesses faites à Paris il y a trois ans doivent toujours être mises en pratique. « Depuis 2014, les émissions de CO2 augmentent à nouveau en Belgique à cause d’un manque de courage politique et de coopération. Nous devons donc passer à la vitesse supérieure. De plus en plus de personnes font entendre ce message à haute voix ».

La journée d’action nationale pour l’environnement a débuté ce dimanche à 13h00 à la gare du Nord à Bruxelles et se terminera vers 17h00 par un spectacle climatique prévu au parc du Cinquantenaire. Plusieurs événements annexes seront par ailleurs organisés dans diverses villes belges.

Photos: BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK