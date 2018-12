Le site pornographique YouPorn interdit le café Starbucks à ses employés

A partir du 1er janvier 2019, les cafés Starbucks seront bannis des bureaux du site pour adultes YouPorn. La cause de cette interdiction? Le simple fait que la célèbre chaîne américaine interdit l’accès aux sites pornographiques dans ses cafés…

Starbucks banned porn on all of its Wifi connections.. So Youporn is banning Starbucks coffee in ALL its offices lol pic.twitter.com/jQU8BhkZdc

