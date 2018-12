Forte affluence dans la gares pour rejoindre la marche en faveur du climat

La marche pour le climat organisée aujourd’hui à Bruxelles devrait être la plus grande manifestation organisée dans le pays en faveur d’un monde plus vert. Depuis ce matin, les gare du pays enregistrent une forte affluence.

La marche pour le climat organisée aujourd’hui entre la gare du Nord et le Parc du Cinquantenaire devrait rencontrer un grand succès. Les manifestants affluent de tout le pays pour l’occasion, comme en témoigne la forte affluence dans les trains.

A l’occasion de l’ouverture ce dimanche de la 24ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24) et de la Marche pour le climat organisée à Bruxelles, la SNCB a lancé un «Green Ticket» à 5 € pour voyager sur tout le réseau. Il a manifestement rencontré un grand succès, puisque de nombreux manifestants ont décidé de se rendre à Bruxelles en train.

A Liège, certains redoutent de ne pouvoir rejoindre Bruxelles à temps pour la marche.

Hello @SNCB !

Can you send *more* trains from #Liège to #Brussels for #ClaimTheClimate march ?

This one is full, and *tons* of people left waiting on the platform… pic.twitter.com/gpuDvQqa1b

— Roald Sieberath ☀ (@roald) December 2, 2018