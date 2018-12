Proximus League – Westerlo s’impose à domicile contre Roulers

Westerlo a refilé deux buts à Roulers et s’est imposé 2-0 devant son public lors de la 17e journée de la saison régulière de Division 1B, la troisième journée de la deuxième tranche. Les visités ont ouvert le score à la 52e minute grâce à Sava Petrov. Ils ont plié le match à une vingtaine de minutes de la fin sur un but de Kurt Abrahams (69e).

Au classement général, Westerlo est quatrième avec 23 points alors que Roulers est 7e et avant-dernier avec 14 unités. Au classement de la tranche, Westerlo monte au 3e rang avec quatre points. Roulers est quant à lui 7e avec un seul point.

La 17e journée de Proximus League se poursuit samedi soir par le duel entre OH Louvain et Lommel. Tubize recevra l’Union St-Gilloise dimanche.

