Masters en chaise roulante – Joachim Gérard en finale du Masters face au numéro un mondial

Le Belge Joachim Gérard (ITF 6) s’est qualifié samedi à Orlando, en Floride, pour la finale du Masters de tennis en chaise roulante. En milieu de journée heure locale, il a pris la mesure du Suédois Stefan Olsson (ITF 7), qui était sorti vainqueur du groupe A de ce tournoi rassemblant les 8 meilleurs joueurs de la saison. Gérard s’est imposé 6-1 6-2, selon la RTBF, face à celui qui était son partenaire de double durant la saison et avec lequel il avait atteint la semaine dernière la finale du Masters en double. Le natif de Limelette, 30 ans, sera opposé en finale au Japonais Shingo Kunieda, qui a battu l’Argentin Gustavo Fernandez dans l’autre demi-finale. Le Japonais de 34 ans est le numéro un mondial de la discipline et dispose d’un palmarès pléthorique, pour lequel on le compare parfois à un « Roger Federer du tennis en fauteuil ».

Joachim Gérard avait remporté le Masters en simple en 2015 et 2016.

Source: Belga