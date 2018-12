Mark Renshaw manquera le début de saison

Le coureur cycliste Mark Renshaw ratera le début de la saison. Le sportif de 36 ans de l’équipe Dimension Data est entré en collision avec une voiture lors d’une sortie d’entrainement dans sa ville de Bathurst, en Australie. Il s’est blessé au pelvis lors de cet accident. Il ne devra pas être opéré, mais devra se rétablir durant 3 à 4 mois. « Je suis monté sur un rond-point et j’ai cru que la voiture allait s’arrêter. Mais le conducteur ne m’a sans doute pas vu, et j’ai cogné l’avant de la voiture et ai volé par-dessus le capot », a précisé Renshaw. « Je me rends compte que cela aurait pu être encore bien pire. Je suis malgré tout déçu d’avoir gâché ma préparation à la nouvelle saison, j’étais impatient d’y être ».

Mark Renshaw est le fidèle serviteur du sprinteur britannique Mark Cavendish.

Source: Belga