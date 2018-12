Les Belges à l’étranger – Manchester Utd cale à nouveau à Southampton (2-2), Lukaku marque après 13 matches

Manchester United est allé prendre un point à Southampton samedi dans le cadre de la 14e journée du championnat d’Angleterre de football (2-2). Marouane Fellaini et Romelu Lukaku, qui a mis fin à une série de 13 matches sans but, étaient titulaires. Au classement, les Mancuniens (22 points) sont 7e et les Saints (9) montent à la 18e place. Stuart Armstrong (13e, 1-0) et Cedric Soares (20e, 2-0) ont donné l’avance aux Saints. Marcus Rashford s’est alors mis en évidence. L’international anglais a tout d’abord ponctué un effort personnel en servant Lukaku, qui n’avait plus qu’à finaliser l’action (34e, 2-1). Le dernier but du Diable rouge avec ManU remontait au 15 septembre.

Peu après, Rashford a distillé une deuxième passe décisive à Ander Herrera, qui a égalisé avec le talon (39e, 2-2).

Le match était tendu et l’arbitre a sorti deux cartes jaunes pour Marouane Fellaini et pour le milieu de Southampton Pierre-Emile Hojberg (35e).

La seconde période n’a pas donné lieu à de grands changements. Manchester n’a d’ailleurs cadré qu’un seul tir en seconde période. Lukaku, qui a vu ses envois contrés, a laissé sa place à Jesse Lingard (86e).

