Les Belges à l’étranger – Manchester City toujours intraitable, Kompany encore sur le banc

Manchester City a enchaîné un sixième succès consécutif samedi en disposant de Bournemouth 3-1 lors de la 14e journée de Premier League. Aucun belge n’était sur la pelouse puisque Kevin De Bruyne est toujours blessé et Vincent Kompany est resté assis sur le banc toute la rencontre pour la troisième fois consécutive. Bernardo Silva (16e), Raheem Sterling (57e) et Ilkay Gündogan ont assuré la victoire pour les Citizens qui avaient laissé Callum Wilson égaliser juste avant la pause (44e). Toujours invaincus en championnat, les Skyblues (38 points) gardent une marge de sécurité sur leur dauphin Liverpool (33 pts) qui jouera le derby contre Everton dimanche.

En fond de classement, Burnley et Steven Defour, remplacé à l’heure de jeu, se sont fait surprendre par Crystal Palace, vainqueur 2-0. L’équipe de Christian Benteke, blessé au genou, en profite pour s’extraire de la zone rouge et s’installer à la 15e place (12 pts). Burnley reste pour sa part scotché à la 18e place (9 pts).

Christian Kabasele était sur le banc pour la 4e fois consécutive avec Watford qui s’est incliné 2-0 à Leicester. Les Hornets n’ont récolté qu’un point sur douze lors des quatre dernières rencontres et sont 10es avec 20 points.

Enfin Laurent Depoître est monté au jeu à la 49e minute avec Huddersfield alors que son équipe était en infériorité numérique face à Brighton. L’ancien attaquant gantois n’a pas pu éviter la défaite 1-2 des siens qui sont 17es du classement avec 10 unités.

Source: Belga