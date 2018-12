Les Belges à l’étranger – Lyon partage à Lille et conserve sa deuxième place

Lyon a conservé la deuxième place du championnat de France grâce à son partage à Lille samedi, 2-2. Après 15 journées, les Gones comptent 28 points et les Dogues sont 3e (27 points). Aligné sur la droite d’un trio défensif, Jason Denayer a joué tout le match avec les Lyonnais. La première période a été dominée par Lyon (70% de possession de balle) mais le gardien lillois Mike Maignan a détourné de la jambe un tir de Memphis Depay (11e) et a gagné un duel face à Maxwell Cornet (14e). Par contre, Loic Rémy, lancé dans l’axe par Zeki Celik, a ouvert la marque pour Lille dès la première occasion (17e, 1-0). A partir de ce moment-là, les Dogues ont joué plus haut et Nicolas Pepe a directement fait mouche (28e, 2-0). Deux occasions, deux buts: Lille était bien payé mais Lyon aurait pu être plus assommé encore si la frappe de Jonathan Ikoné n’avait pas heurté le poteau (45e).

A la reprise, l’arbitre a accordé un penalty à Lyon pour une faute de Thiago Mendes sur Bertrand Traoré mais Memphis a envoyé le ballon dans les airs (58e). Le Néerlandais s’est racheté en isolant via une talonnade Traoré devant le gardien adverse (63e, 2-1). Le coach lyonnais Bruno Genesio a alors pris le risque de jouer avec cinq attaquants et Moussa Dembele, qui est monté au jeu (73e), a égalisé (86e, 2-2). Les Olympiens en voulaient plus mais Memphis a tiré sur la transversale (82e).

– Turquie –

Avec Ruud Boffin dans le but, Antalyaspor a battu Goztepe grâce à un but de Serdar Ozkan (20e, 1-0). Après 14 journées, les Scorpions (23 points) sont 4e.

Source: Belga