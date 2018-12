L’ancien président américain George H. W. Bush est mort à l’âge de 94 ans

Le 41e président américain George H. W. Bush est mort à l’âge de 94 ans, a confirmé la famille Bush, rapportent les médias américains samedi à 06h00 HB. L’ancien président républicain George W. Bush a confirmé le décès de son père, George H. W. Bush, dans une déclaration au nom de sa famille. « Jeb, Neil, Marvin, Doro et moi-même avons la tritesse d’annoncer qu’après 94 années remarquables, notre cher père est décédé. George H. W. Bush était un homme d’une très grande noblesse de caractère et le meilleur père qu’un fils ou une fille puisse espérer ».

Un porte-parole de la famille, Jim McGrath cité par l’agence Associated Press, a en outre confirmé le décès de l’ancien chef d’Etat peu après 22h00 vendredi à Dallas, huit mois après la disparition de son épouse Barbara Bush.

George Bush a été le 41e président des Etats-Unis, entre 1989 et 1993, après avoir été vice-président sous Donald Reagan. Il a vu son fils George W. Bush lui succéder à Washington huit ans plus tard, en tant que 43e président des USA.

George H. W. Bush a dirigé et remporté la guerre du Golfe en Irak en 1991. Lors de sa campagne présidentielle en vue d’un second mandat, celui qui a aussi été directeur de la CIA, a été battu par le Démocrate Bill Clinton lors de l’élection de 1992.

Source: Belga