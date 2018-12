Jupiler Pro League – Saint-Trond inflige sa deuxième défaite à domicile à l’Antwerp

La 17e journée du championnat de Belgique de football voit les six premiers s’affronter. Le premier duel à l’affiche samedi a été marqué par la victoire de Saint-Trond à l’Antwerp (1-3). Les Canaris ont marqué tous les buts: Jordan Botaka sur penalty (9e), Roman Bezus (37e) et Pol Garcia (75e) dans le bon sens et Takehiro Tomiyasu (17e) contre son camp. Au classement, l’Antwerp (32 points) reste deuxième et Saint-Trond est 5e avec 30 points tout comme Anderlecht (4e), qui reçoit le leader Genk (35 points) dimanche. Avec 13 buts encaissés en 16 rencontres, l’Antwerp avait la meilleure défense du championnat mais Saint-Trond a directement fait comprendre à Sinan Bolat qu’il allait avoir du mal à comptabiliser une neuvième clean sheet. Le gardien anversois s’est d’ailleurs sabordé en donnant un coup de coude à Alexis de Sart. Bert Put n’a pas hésité: carte jaune et penalty transformé par Botaka (9e, 0-1). Les Canaris jouaient de manière libérée mais commettaient également des erreurs. Samuel Ampomah a notamment effectué une mauvaise passe en retrait dont Lior Refaelov n’a pas profité (15e). Par contre, l’arrière droit anversois Simen Juklerod a eu la chance de voir Tomiyasu dévier son service dans son but (17e, 1-1).

Saint-Trond a alors pu compter sur ses éléments offensifs Daichi Kamada, qui a reçu une carte jaune pour simulation (24e), et Bezus, qui a été séché par Didier Lamkel Zé à plusieurs reprises. Cela n’a toutefois pas empêché l’Ukrainien de s’infiltrer dans la défense adverse pour cueillir un ballon que Garcia lui a glissé après avoir bien temporisé (37e, 1-2). Les Hesbignons ont poursuivi sur leur lancée et De Sart a manqué de peu d’alourdir la marque (43e).

A la reprise, Geoffry Hairemans (un milieu) est monté au jeu à la place de Daniel Oparé (un défenseur) pour donner plus de poids à l’attaque. Si les Anversois ont pressé plus haut, ils n’ont jamais obligé Kenny Steppe à faire ses preuves. Sur un contre rapide, Kamada et Jorge Teixeira ont servi Garcia, qui a mis Saint-Trond sur les roses (75e, 1-3). C’était bien parti pour que l’Antwerp concède sa deuxième défaite à domicile. D’autant que Steppe n’a pas tremblé sur un envoi d’un Refaelov irrité, qui s’en était pris à un équipier peu avant (85e).

