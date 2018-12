Coupe du monde de ski alpin (m) – Une 2e victoire en saison pour Max Franz, à Beaver Creek

L’Autrichien Max Franz a remporté samedi sa deuxième victoire de la saison de Coupe du monde de ski alpin sur le super-G de Beaver Creek (Colorado), prenant ainsi la tête du classement général. Franz, auteur d’un chrono de 1 min 1 sec et 91/100e et déjà vainqueur de la descente d’ouverture à Lake Louise (Canada) la semaine dernière, a devancé de 33/100e le Suisse Mauro Caviziel, 2e de la descente de vendredi, et, fait inédit depuis 12 ans en Coupe du monde, un trio de coureurs ex aequo à 41/100e: l’Italien Dominik Paris et les Norvégiens Aksel Lund Svindal et Aleksander Aamodt Kilde.

Après avoir été repoussée d’une heure à cause d’importantes chutes de neige, la course a proposé des conditions restées difficiles pour les skieurs, notamment au niveau de la visibilité.

Source: Belga