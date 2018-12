COP24 – Allemagne: des milliers de manifestants disent « non au charbon »

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Berlin et à Cologne pour enjoindre le gouvernement allemand à sortir du charbon, à la veille de la COP24. Cette source d’énergie est toujours très présente dans la consommation d’électricité du pays. « Arrêter le charbon, sauver le climat », « le charbon est une impasse », « la planète est rouge de colère »: à Berlin, entre 5.000 manifestants, selon la police, et 16.000, selon les organisateurs, ont bravé le froid pour forcer les responsables politiques à agir pour le climat.

Plusieurs tracteurs surmontés de nombreuses pancartes et de drapeaux d’organisations écologistes, accompagnaient les manifestants dans les rues de la capitale.

A Cologne, ce sont entre 10.000 manifestants, selon la police, et 20.000, selon les organisateurs, qui ont battu le pavé. Comme à Berlin, les manifestants avaient également pour ambition « d’émettre un signal fort » aux dirigeants du monde entier qui doivent se réunir à partir de dimanche et pour deux semaines à Katowice en Pologne pour la COP24.

Quelque 200 pays tenteront d’y donner du souffle à l’accord de Paris, mais les ambitions risquent de ne pas être à la hauteur de l’urgence alors que 2018 risque encore, selon l’agence météorologique de l’ONU, d’être l’une des années les plus chaudes des dernières décennies.

