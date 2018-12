Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Florita(réf. 14449)

Je m’appelle Florita. Je suis une chienne active qui adore être emmenée en promenade et la voiture ne me fait pas peur. J’adore recevoir biscuits et câlins, je suis vraiment une gamine spontanée. Je suis très douce et j’ai tellement d’amour à donner ! Je ne suis pas vraiment une amie des chats, mais je peux être placée avec de grands enfants.

Sexe Femelle Age 3,5 ans Race Croisé Podenco Taille 40 cm Pelage Poils courts Poids 10 kg

Udo (réf. 15307)

Moi, c’est Udo. Je suis un chiot adorable et très jouette ! Comme j’ai été nourri au biberon, je suis super sociable envers les gens et avec mes congénères. Je suis prêt à conquérir le monde et j’attends impatiemment une nouvelle famille pour la vie ! Qui va m’accueillir dans son foyer et dans son coeur ? Je vous le jure : vous ne le regretterez pas !

Sexe Mâle Age 4 mois Podenco Croisé Taille 37 cm Pelage poils courts Poids 5 kg

Kasper (réf. 15416)

Je m’appelle Kasper. Je suis un chiot facile à vivre, sociable et gai, avec un caractère amical et ouvert! J’ai tout pour rendre une famille heureuse! En plus, je suis tout mignon, non ? Qui va m’offrir un panier moelleux pour toute ma vie ?

Sexe Mâle Age 4 mois Race Croisé Taille 36 cm Pelage poils courts Poids 7 kg

Vous êtes intéressé par Florita, Udo, Kasper ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr