Just Dance 2019 : Dans les coulisses de la création du jeu

C’est devenu une tradition. À l’approche des fêtes, Ubisoft fait danser les joueurs avec Just Dance. À l’occasion de la sortie de Just Dance 2019, nous avons rencontré Marine De La Seigliere, productrice exécutive du jeu.

Just Dance est de retour. Disponible sur six consoles (Switch, Xbox One, PS4 mais aussi sur Xbox 360, Wii et Wii U), Just Dance 2019 propose un tout nouveau catalogue de chansons inédites, des hits récents, des tubes nostalgiques et toujours quelques morceaux funs et décalés. Quelles sont les nouveautés ? Comment les morceaux sont-ils choisis ? Comment se déroule l’enregistrement des chorégraphies ? Marine De La Seigliere nous dit tout !

Quel est votre rôle dans la création de Just Dance ?

Je suis productrice exécutive sur Just Dance. Il s’agit de superviser la production du jeu et le développement des initiatives stratégiques mises en place pour le futur de la franchise. Mon travail consiste finalement à faire en sorte que nous prenions chaque jour les bonnes décisions afin de proposer chaque année un jeu toujours de meilleure qualité et que nous construisions l’avenir de la marque.

Quelles sont les nouveautés de Just Dance 2019 ?

D’abord et avant tout, Just Dance revient avec un tout nouveau catalogue de chansons inédites comprenant certains des plus gros hits de l’années et des univers toujours plus funs et créatifs pour s’amuser en famille et entre amis! Nous avons également souhaité cette année mettre l’accent sur deux éléments essentiels dans Just Dance 2019. D’abord, les possibilités de personnalisation et de customisation offertes au joueur via la mise au point d’un algorithme capable d’apprendre de leurs habitudes de jeux, leurs goûts musicaux et leurs chorégraphies préférées. L’objectif est de pouvoir leur proposer un contenu personnalisé, toujours adapté à leur humeur ou à leur objectif du jour!

Nous avons également mis l’accent cette année sur l’aspect « Service » de Just Dance, c’est-à-dire la possibilité pour nos joueurs d’accéder en live à du contenu neuf toute l’année, notamment via notre service de streaming Just Dance Unlimited qui permet d’accéder à un catalogue exceptionnel de plus de 400 chansons. Il se passe toujours quelque chose de spécial dans Just Dance, et c’est aussi pour communiquer sur cette actualité que nous avons créé le tout nouvel onglet Accueil du jeu, où les joueurs peuvent obtenir les dernières infos sur le nouveau contenu proposé, les compétitions et tournois en ligne ainsi que des recommandations thématiques et personnalisées.

En quoi consiste le mode « Kids » ?

Le mode kids reflète quant à lui notre volonté de proposer un jeu accessible à tous, y compris aux plus petits Just Dancers ! Il s’agit d’un mode de jeu dont l’interface, les chansons et chorégraphies ont été spécifiquement pensés pour les enfants de 3 à 6 ans, en collaboration avec des experts du développement infantile. L’interface, le mode de score et les coaches étant spécifiquement adaptés à eux, les enfants peuvent profiter du jeu de manière totalement autonome et sécurisée tout en recevant des retours positifs et encourageants.

Comment se déroule l’élaboration et l’enregistrement des chorégraphies du jeu ?

Tout démarre par le choix d’une chanson qui inspire à notre équipe créative un univers, des personnages et une chorégraphie. Les costumes sont ensuite entièrement désignés et fabriqués par nos soins par une équipe dédiée. Les chorégraphies, créées par nos propres chorégraphes Just Dance au studio Ubisoft Paris, sont ensuite exécutées par des danseurs professionnels et tournées sur fond vert dans nos locaux à Montreuil ou à Shanghai. Ces tournages sont encadrés par une équipe professionnelle, dotée d’une grosse expertise à la fois technique et créative avec notamment la présence de chorégraphes, costumiers, maquilleurs et coiffeurs sur le plateau. Il y a enfin un gros travail de post-production à effectuer en aval pour finaliser le rendu vidéo et le scoring, afin d’assurer un résultat final impeccable pour le joueur.

Comment se passe la sélection des morceaux ? Que prenez-vous en compte pour effectuer ce choix ?

Just Dance se veut représentatif de l’actualité de la pop culture et des dernières tendances musicales. Nous veillons à assurer un bon équilibre entre les hits immanquables de l’année comme Havana de Camila Cabello ou One Kiss par Calvin Harris et Dua Lipa sur Just Dance 2019 et les classiques intemporels de la pop music comme I’m Still Standing ou Rythm of the Night. Nos directeurs créatifs gardent également un œil sur les tendances musicales qui émergent de la culture internet et veillent aussi à inclure dans la tracklist des pépites pop fun et dansantes plus confidentielles mais qui connaissent souvent un grand succès à retardement auprès du grand public après avoir été intégrées au jeu ! On retrouve finalement tous les styles de musique et toutes les ambiances dans Just Dance, l’essentiel étant que le joueur s’amuse !

Enfin nous produisons de plus en plus de contenus locaux en travaillant étroitement avec nos filiales sur des exclusivités réservées à certains territoires. Cette année, nous avons par exemple proposé aux Just Dancers français un titre exclusif réalisé en coopération avec les Youtubeurs McFly et Carlito qui jouissent d’une énorme côte de popularité sur YouTube et qui se sont prêtés au jeu sur Just Dance en dansant sur leur titre fun et décalé On Ne Porte Pas de Sous-Vêtements.

L’an prochain, la licence Just Dance fêtera son dixième anniversaire. Comment va-t-elle évoluer dans le futur ?

Nous poursuivons nos efforts dans l’objectif de proposer à nos joueurs une expérience toujours plus orientée cross-plateforme, soit une expérience qui leur permettra de jouer à Just Dance où ils veulent, quand ils veulent et avec qui ils veulent.

Offrir un contenu local pertinent est également un aspect décisif que nous allons continuer à développer afin de proposer à nos joueurs, dans le monde entier, du contenu toujours plus adapté à leurs attentes et qui tient compte de la diversité culturelle de nos fans.

Nous préparons également plein de surprises sur le contenu du jeu, pour approfondir la satisfaction des besoins et envies d’une audience toujours plus variée. Que ce soit la famille qui se réunit autour du jeu pour un moment fun passé ensemble, le joueur passionné qui cherche à devenir un meilleur danseur ou nos adeptes du fitness qui utilisent le jeu pour leur activité physique quotidienne, tout le monde doit pouvoir s’y retrouver dans Just Dance !

Envie de tester Just Dance 2019 ? Une démo gratuite est disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.