Découvertes MiNT : Quatre univers, trois promesses d’album

Pour allumer les playlists de cette fin d’année maussade, le folk de King Child, la venue en Belgique de Hugo Barriol, l’électro-pop-rock de Tripode et Diva Faune en mode happy pop.

King Child – One Last Ride

Vous avez aimé Band of Horses ? Bienvenue dans l’univers franco-belge de King Child (le nom est déjà un programme en soi). Jean Prat (mélodie) et Quentin Hoogaert (textes/voix) préparent leur nouvel album, Leech ; il est annoncé pour le 8 février. Premier extrait ouvertement folk, One Last Ride prouve que le duo a affiné son style depuis Meredith (2017). Toujours les mêmes cheminements et envolées de piano, de synthé et de batterie, loin des guitares électriques. Le clip sera prêt, nous promet-on le 7 décembre prochain.

Jean et Quentin se confient sur leur prochain album : « Sur Meredith, les compositions étaient assez complexes. Nos nouveaux morceaux sont plus directs. Plus sombres et plus contrastés aussi. Nous sommes les spectateurs d’un monde qui va droit dans le mur. Si nos chansons parlent toujours d’amour, elles reflètent aussi notre questionnement par rapport à la technologie, au flux continu d’informations et aux enjeux environnementaux. »

Guettez l’arrivée de ce single d’un jour à l’autre sur leur page Facebook officielle ou via leur chaîne Youtube.

En attendant, voici le clip de Meredith :

Meredith ++ Meredith en live, extrait de notre premier disque. Ne nous loupez pas pendant notre tournée d'avril : Feurs, Chambéry, Annecy, Saint Etienne, Lyon et Bruxelles ++ Posted by King Child on Sunday, March 12, 2017

Diva Faune – Shooting to the Stars

Le premier album de Jeremy et Yogan est imminent. Il sortira en janvier et le premier single Shooting to the Stars est un ravissement (une mélodie joyeuse, pop rock et entraînante) qu’on croit connaître ou reconnaître, bande son parfaite d’une pub pour une bagnole dans la montagne.

Diva Faune est passé par la case EP début de l’année ; de ce mini-album est sorti l’excellent Shine on my Way. Cette fois, ce sont 13 titres qui vont animer Dancing With Moonshine (titre plutôt original et plutôt réussi).

En français ou en anglais, c’est le groupe à suivre de très près dans les semaines à venir.

Tripode – Nothing

Après avoir fait la tournée des petits festivals cet été, le groupe fera la première partie de Jeanne Added à Bruxelles au Botanique le 13 décembre prochain. Cela tombe bien : le groupe belge a.. un nouveau single à proposer. Avec ses sons électro-pop clairement inspirés par les années 80, c’est de nouveau de riffs et de basses que s’habille Nothing, single produit, mixé et masterisé par Jean Vanesse (qui a notamment collaboré avec FùGù Mango). Les arrangements sont signés Elvin Galland (Cats on Tree).

Hugo Barriol – Million Years

Déjà vu, lu, entendu, mais la nouvelle est tombée début de semaine. Hugo Barriol est en studio. Notre poulain finalise un premier album dont la sortie est prévue (elle aussi) en février 2019. Le protégé du label Naive fera étape en Belgique trois fois. En première partie de Joe Bell le 7 février à Liège et le 8 à Lasnes. Le 1er mars, il se produira au Rideau Rouge à Lasnes, à deux pas de la capitale. Comptez sur nous pour suivre de très près cette sortie et être les premiers à l’interviewer pour son premier passage dans le Royaume.

Cédric Godart