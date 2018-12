Des jouets « no tracas » pour la Saint-Nicolas

On découvre régulièrement des substances dangereuses dans les jouets (il y a eu le formamide, les perturbateurs endocriniens, les colorants cancérigènes…). Même si la législation existe et nous protège, des inquiétudes subsistent : quelle sera la prochaine substance à s’avérer toxique et quid du cocktail que forment toutes celles qui sont tolérées mais qui s’additionnent dans les bacs à jouets ?

Pour se procurer des jouets « sains », nous vous conseillons de pousser la porte d’une petite boutique écologique. Nous avons demandé à cinq d’entre elles de nous faire part de leur jouet favori…

Tatamy

La créatrice belge My Yuen a ouvert sa boutique à côté de la place Jourdan il y a un an. Vous pouvez y dénicher des tas d’articles écologiques, artisanaux ou encore ‘made in Belgium’ (jouets, livres, accessoires pour cheveux, vêtements… ). Il y a notamment ses propres créations, dont un véritable best-seller : le joli tipi ! Réalisé de ses mains, en coton bio et en pin issu de forêts belges gérées de manière durable (label FSC).

Tatamy, 9 rue Gray à 1040 Etterbeek

Mamzelle Colibri

Cette toute nouvelle boutique de puériculture adore la « Wobbel » : une planche en bois design et multifonctions qui permet de jouer tout en travaillant ses muscles et son équilibre. Elle peut aussi servir de « marche » pour surélever les petits, de toboggan, de balancelle, et de tout ce que votre loulou lui trouvera comme fonction. Et quelque chose nous dit que vous aussi vous aurez envie de poser les pieds dessus ! La « Wobbel » est réalisée en Europe dans du bois certifié FSC.

Mamzelle Colibri, avenue Léopold Wiener 118, à 1170 Boitsfort

Green kids

L’enseigne waterlootoise qui vient de fêter ses 1 an propose le top du top en version écologique : jouets, cosmétiques, alimentation… Elle fait un carton avec le « waytoplay ». Un circuit flexible, de fabrication allemande, qui peut se mettre aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et que l’enfant peut utiliser avec ses voitures, ses avions, ses figurines favorites… et tout ce que son petit cerveau génial inventera. Vous pouvez acheter un kit de base et rajouter des pièces au fur et à mesure.

Green kids, 4, Avenue des Hirondelles, à 1410 Waterloo

Citron-grenadine

On y trouve les jouets et vêtements éthiques dernier cri. Ce magasin est devenu au fil des ans une véritable institution. Selon la gérante, Géraldine Michaux, le best-seller cette année, c’est le landau en rotin qui se transforme en panier (pour ranger ses jouets, pour ramasser les œufs de Pâques ou tout simplement pour papa qui va faire les courses), mais aussi le petit caddie, en rotin également. La marque « Ollie Ella » a été lancée par une Anglaise et une Australienne et la fabrication se fait de manière artisanale en Afrique du Nord.

Citron Grenadine, Passage de l’Ergot 36, à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Wattitude kids

L’initiatrice de cette boutique entièrement dédiée aux créateurs belges (et surtout wallons) vient d’inventer deux jouets en bois, réalisés entièrement en Wallonie, en collaboration avec quatre super graphistes. Emmanuelle Wegria a conçu un puzzle évolutif et une boîte de « rigolos » : des plaquettes pour composer des personnages amusants. Le bois est certifié FCS et la peinture est écologique. (pssst : parfait pour un cadeau petit budget !)

Wattitude Kids, rue Souverain Pont 19, à 4000 Liège.

Cet article provient du magazine belge indépendant BIOTEMPO qui a pour credo : « Comprendre, changer, agir maintenant ».