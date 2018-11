Gagnez un duo ticket pour Lego Trainworld!

Vivez l’expérience LEGO® à Train World

Le train a toujours été une source d’inspiration inépuisable pour les petits et les grands, les collectionneurs et les artistes…. Et il en va de même pour LEGO.

L’expérience LEGO à Train World est le fruit d’une collaboration entre LEGO et le musée national des Chemins de fer, où le passé, le présent et le futur des chemins de fer belges se révèle et se vit.

Au programme de « L’expérience LEGO à Train World »:

Sept maquettes uniques réalisées en briques LEGO et imaginées spécialement pour l’événement, comme la gare de Schaerbeek et le locomotive 12.004 ‘Atlantic’

Des tables de jeu où s’amuser avec des briques LEGO (les mercredis, les weekends et pendant les congés scolaires) ;

‘L’énigme LEGO à Train World’ : Train World a développé cette activité ludique spécialement pour les familles, pour des enfants de 4 à 12 ans et leurs (grands-) parents

Une présentation de modèles réduits LEGO dans un magnifique décor ferroviaire

Un pop-up shop où les fans de LEGO et de trains s’en donneront à cœur joie

Notre photobooth, qui clôturera votre visite par un chouette souvenir

Un concours vous permettant de remporter une des 50 boîtes LEGO mises en jeu chaque mois

En outre, le train spécial ‘LEGO à Train World’ attirera tous les regards, partout sur le réseau belge, jusque fin janvier. Vous pouvez découvrir le ‘making of’ de ce train sur http://www.trainworld.be/fr/l-experience-lego-r-a-train-world.

Cette sortie en famille à ne pas manquer, est à vivre jusqu’au 31 janvier 2019.