Quatre hommes et quatre femmes se partagent les compétences au collège de Saint-Josse

Les compétences du futur collège échevinal de Saint-Josse seront exercées au cours des six prochaines années par quatre hommes et quatre femmes de la Liste du Bourgmestre Emir Kir, a annoncé la commune vendredi, soulignant que le prochain collège serait plus jeune et, pour la première fois, paritaire. Le bourgmestre aura dans ses attributions la Participation citoyenne, l’Aménagement du territoire, la Jeunesse, la Sécurité (Police/ Hygiène/ Prévention), le Budget et les Finances. En tant que nouveau Premier échevin, Philippe Boiketé gérera l’Enseignement francophone, le Logement, les Propriétés communales et l’Informatique, ainsi que la Simplification administrative et le Stationnement.

Nezahat Namli, deuxième échevine, se voit attribuer le Patrimoine de la Petite Enfance en complément des Crèches, de l’Egalité des Chances et du Bien-être animal. Mohamed Jabour, conserve la Propreté publique. Il sera désormais aussi en charge des Travaux publics, du Développement durable et de la Transition énergétique ainsi que de la Démographie (population, bureaux Europe et Etrangers). Kadir Ozkonakci garde ses matières sportives en les complétant de leurs infrastructures ainsi que des Classes moyennes et du Commerce.

Pour son premier mandat d’Echevine, la jeune Loubna Jabakh, s’occupera de l’Urbanisme, de la Culture francophone et du Patrimoine culturel. L’Emploi, la Formation, les Affaires Sociales, la tutelle du CPAS et de la Mission Locale, le Tourisme, les Relations internationales et la Coopération seront administrés par Dorah Ilunga. Lydia Desloover sera en charge de l’Enseignement, de la Culture et des Crèches néerlandophones et de leur Patrimoine. Elle sera encore chargée de la Cohésion sociale et des Cultes.

Le conseil communal sera présidé par Ahmed Medhoune.

Source: Belga