Proximus League – Le choc entre Malines et Beerschot-Wilrijk se solde par un partage

Le FC Malines et Beerschot-Wilrijk ne sont pas parvenus à se départager vendredi soir à Malines en ouverture de la 17e journée de Division 1B, la 3e journée de la 2e période. Invaincu dans cette tranche avec un 6 sur 6, le Beerschot est parti sur de bonnes bases dans cette rencontre en prenant l’avantage avant la demi-heure de jeu par Marius Noubissi (26e).

Malines, vainqueur de la première tranche, a répondu en deuxième période en égalisant à la 49e grâce à Nikola Storm.

Les Sang et Or n’ont pas su poursuivre sur leur lancée alors que les Anversois ont terminé la rencontre à dix suite à l’exclusion (2 jaunes) de Tarik Tissoudali dans les arrêts de jeu (90e+5). Le Malinois Laurent Lemoine, remplaçant, a lui aussi écopé d’une carte rouge alors qu’il se trouvait sur le banc de touche.

Malgré ce partage, le Beerschot-Wilrijk reste en tête de la 2e tranche avec 7 points, deux de plus que Malines qui mène toujours au classement cumulé avec 35 points au compteur.

Source: Belga