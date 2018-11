L’Australie émerge de justesse face à l’Irlande et la Chine accroche l’Angleterre

L’Australie, championne du monde en titre, a connu un début difficile en ne dominant l’Irlande que par un but d’écart (2-1); et l’Angleterre a été accrochée par la Chine (2-2), lors de la première journée du groupe B à la Coupe du monde de hockey messieurs, vendredi à Bhubaneswar, en Inde. Les N.1 mondiaux ont pris l’avance sur leur premier pc via un sleep puissant de Blake Govers (11e). Mais les Irlandais, classés au 10e rang mondial, ont immédiatement répliqué, égalisant grâce à un beau but de Shane O’Donoghue, le joueur du Dragons (13e). Les Kookaburras ont dominé la deuxième mi-temps mais sans être vraiment dangereux. Seul Tim Brand a réussi à tirer son épingle du jeu face à David Harte, le meilleur gardien mondial de 2015, inscrivant le but décisif en début de seconde période (34e).

L’Angleterre (FIH 7) a aussi connu quelques difficultés à rentrer dans son tournoi face à la Chine (FIH 17). Pour leur première apparition au Mondial, les Chinois ont même ouvert la marque sur un débordement de Xiaoping Guo (5e). Les Britanniques ont réussi à revenir au score sur un pc de Mark Gleghorne (14e), mais ont ensuite peiné jusqu’à 12 minutes du terme lorsque Liam Ansell récupéra une balle dans le cercle adverse pour donner l’avance à son équipe (48e).

Pensant les trois points acquis, les Anglais ont voulu contrôler la partie mais se sont fait surprendre à une minute de la fin. Sur une percée chinoise arrêtée fautivement par la défense anglaise dans les 25 mètres, l’arbitre belge Grégory Uyttenhove est allé au pc, que les Chinois ont réussi à convertir, arrachant in-extremis l’égalisation.

Mardi, Angleterre et Australie s’affronteront à 12h30 (heure belge), tandis qu’Irlande et Chine se mesureront ensuite à partir de 14h30.

