La Confédération africaine de football (CAF) retire l’organisation du tournoi au Cameroun

La Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé vendredi de retirer l’organisation de la CAN-2019 (du 15 juin au 13 juillet) au Cameroun, pénalisé par des retards dans l’avancée des travaux de préparation, a annoncé son président à Accra, la capitale du Ghana. De plus la sécurité ne semblait pas assurée, et les accommodations dans trois des cinq villes étaient insuffisantes. « Aujourd’hui nous avons pris la décision de retirer la CAN-2019 au Cameroun », a en effet lancé Ahmad Ahmad lors d’une conférence de presse, après plus de dix heures de réunion à huis clos. Il a ajouté qu’un « cabinet » allait être mis en place pour lancer un appel d’offres et « déterminer un nouveau pays organisateur d’ici la fin de l’année ».

Un délai de 21 jours a été accordé aux pays désireux de se porter candidat à l’organisation de la compétition. Il n’a pas été précisé si le Cameroun, entraîné par le duo néerlandais Clarence Seedorf – Patrick Kluivert, deuxième du Groupe B de la phase éliminatoire, restait qualifié d’office.

Le Maroc, candidat malheureux à l’organisation du Mondial-2026 (attribué au trio USA/Mexique/Canada), qui a la capacité d’accueillir vingt-quatre équipes, est régulièrement cité par les médias comme possible postulant. L’Afrique du Sud, seul pays africain à avoir accueilli une Coupe du monde (en 2010), fait également partie des candidats potentiels. L’Egypte a d’ores et déjà annoncé vendredi soir qu’elle ne postulerait pas. « Il y a un consensus pour que le Maroc accueille la compétition », a déclaré Magdi Abdel Ghani, membre du conseil d’administration de la Fédération.

