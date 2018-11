Jupiler Pro League – Gand sauve un point à Lokeren en fin de match

Le Sporting de Lokeren a failli venir à bout de La Gantoise mais a finalement dû se contenter d’un partage, 2-2, en ouverture de la 17e journée de la Jupiler Pro League de football vendredi. Les Waeslandiens rejoignent Waasland-Beveren avec onze points, et ne sont provisoirement plus seuls à la dernière place. Gand fait quant à lui du surplace avec 25 points, et reste 7e. Lokeren a tout de suite montré qu’il était dans un bon soir face à son public. L’équipe de l’ex-entraîneur à succès de… La Gantoise Trond Sollied s’est en effet créée plusieurs occasions en début de match, mais s’est montrée imprécise en phase de finition.

Gand n’a réagi que par à coups, et a vu Lokeren prendre logiquement l’avantage.

Dans les arrêts de jeu de la première période, le Tchèque Lukas Marecek a décoché une frappe puissante en pleine lucarne (45e+1).

En deuxième période, les Buffalos ont fait le forcing et sont passés plusieurs fois tout près de l’égalisation, notamment sur une frappe de Taiwo Awoniyi sauvée sur la ligne par Ari Skulason (58e).

Le deuxième but lokerenois signé Mehdi Terki, libre de tout marquage pour reprendre victorieusement un corner au deuxième poteau, est tombé quelques minutes plus tard (65e).

Les Waeslandiens se sont toutefois montrés incapables de gérer leur avance de deux buts en craquant dans les dernières minutes.

Le Norvégien Sigurd Rosted a d’abord réduit l’écart d’un coup de tête rageur à la 87e, avant que le Tunisien Dylan Bronn n’égalise quelques instants plus tard après un joli enchaînement (88e).

Deux buts validés par le VAR auquel l’arbitre Christof Dierick a encore eu recours une troisième fois dans les arrêts de jeu pour refuser un penalty à Gand.

