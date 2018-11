Basketball Belgium en passe de devenir la nouvelle fédération belge

Le basket belge va enfin retrouver une structure nationale à partir du 1er janvier. Plus d’un an après la mise en liquidation de la défunte Fédération Royale Belge de Basketball (FRBB), Basketball Belgium est en passe de devenir la nouvelle fédération belge. Elle sera présidée par Jean-Pierre Delchef, lui-même président de l’Association Wallonie-Bruxelles de basket (AWBB). Au lendemain des assemblés générales dimanche de l’AWBB et de la VBL, aile néerlandophone, l’ASBL Basketball Belgium a déposé ses statuts à la Fédération internationale (FIBA). En effet, seule une fédération nationale est reconnue par la FIBA et cette reconnaissance est une condition sine qua non pour permettre aux équipes nationales de participer à des tournois internationaux.

La vice-présidence de Basketball Belgium, en abrégé BB, sera assurée par Marc Verlinden, président de la VBL, alors que Stefan Garaleas occupera le poste de secrétaire général, position qu’il occupait déjà à la FRBB.

En mai 2017, la défunte FRBB avait été condamnée à verser un million d’euros d’indemnités à cause d’une rupture de contrat à propos de la commercialisation des droits liés aux Belgian Lions.

Source: Belga