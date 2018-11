Une compagnie économise 10 millions $ en impôt, elle les offre à des ONG

Aux Etats-Unis, le nouveau code des impôts sur les sociétés promulgué par Donald Trump a permis à la compagnie Patagonia d’économiser près de 10 millions $. Sa CEO a décidé d’en faire don à des ONG.

Dans une lettre adressée à LinkedIn, la CEO de Patagonia a en effet annoncé que sa société offrait ces 10 millions $ à des ONG oeuvrant sur des questions liées au changement climatique et à l’environnement.

« Sur la base de la réduction d’impôt irresponsable de l’année dernière, Patagonia devra payer moins d’impôts cette année, soit 10 millions de dollars », écrit en effet Rose Marcario. « Au lieu de réinvestir dans notre activité, nous réagissons en réinjectant ces 10 millions sur la planète. Notre planète d’origine en a plus besoin que nous. »

« Beaucoup trop de personnes ont souffert des conséquences du réchauffement climatique au cours des derniers mois et la réponse politique a jusqu’à présent été terriblement inadéquate -et le déni est tout simplement mauvais », a-t-elle écrit. « Les impôts protègent les plus vulnérables de notre société, nos espaces publiques et nos ressources vitales », a-t-elle ajouté. « Malgré cela, l’administration Trump a lancé une réduction de l’impôt sur les sociétés, menaçant ces services au détriment de notre planète. »

Patagonia n’est pas novice dans la cause environnementale. Son programme « 1% for the Planet » a déjà permis de faire 89 millions $ de don.