Spectaculaire hausse du nombre de cas de rougeole en 2017

Les cas de rougeole ont bondi de plus de 30% dans le monde l’an dernier par rapport à 2016, faisant 110.000 morts, indique l’OMS. L’organisation alerte sur la résurgence de cette maladie extrêmement contagieuse.

En raison des lacunes de la couverture vaccinale, des flambées de rougeole sont survenues dans toutes les régions du monde l’an dernier, constate un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Le nombre de cas déclaré de rougeole a atteint un pic en 2017, plusieurs pays ayant connu des flambées sévères et prolongées de cette maladie », souligne l’OMS.

C’est dans les régions Amériques, de la Méditerranée orientale et de l’Europe que les hausses du nombre de cas ont été les plus fortes, le Pacifique occidental étant la seule région où l’incidence de la rougeole a chuté. « Ce qui est plus inquiétant encore que l’augmentation du nombre de cas signalés, c’est que nous constatons une transmission soutenue de la rougeole dans des pays qui n’avaient pas connu de transmission de rougeole depuis plusieurs années », note Martin Friede, qui dirige le Département des Vaccins à l’OMS. « Cela suggère que nous sommes en train de régresser », souligne-t-il, déplorant la méfiance croissante envers les vaccins.

La rougeole est une maladie grave et très contagieuse, qui peut être prévenue par deux doses d’un vaccin « sûr et efficace », rappelle l’OMS. Elle peut causer des complications débilitantes voire fatales, y compris l’encéphalite, la pneumonie et une perte de vision permanente. Le risque de décès et de complications est particulièrement élevé chez les nourrissons et chez les jeunes enfants qui souffrent de malnutrition ou dont le système immunitaire est affaibli.