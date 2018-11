A l’hôpital, une chambre individuelle coute jusqu’à sept fois plus cher

En 2017, un patient en chambre simple a dû débourser 1.798 € pour son séjour hospitalier, alors que celui en chambre commune ou à deux lits n’a dû sortir que 248 € de sa poche, selon le baromètre hospitalier annuel de Solidaris.

Une chambre individuelle en hôpital coûte sept fois plus cher, déplore la mutualité socialiste. La différence de prix entre les deux chambres provient surtout des suppléments de chambre et d’honoraires pratiqués en chambre particulière. En outre, alors que la facture en chambre commune ou à deux lits est restée relativement stable par rapport à 2016 (247 €), celle en chambre particulière a augmenté de 3,2%. Cette hausse s’explique surtout par la croissance des suppléments d’honoraires, qui se sont établis à 1.181 € en 2017, contre 1.107 € en 2016. Les suppléments de chambre augmentent, eux, de 9%.

Pour éviter les mauvaises surprises, Solidaris conseille de bien se renseigner avant son admission à l’hôpital. Elle met notamment à disposition sur son site internet un module de comparaison des différents établissements. La mutualité demande par ailleurs d’instaurer un devis obligatoire pour des interventions programmées et non urgentes, ainsi que pour les traitements ambulatoires coûteux. Ce devis porterait sur l’ensemble des prestations et le médecin s’engagerait à le respecter. Il ne serait plus possible de facturer des suppléments par la suite à cause de complications ou parce que le patient reste plus longtemps que prévu à l’hôpital.