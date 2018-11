De Lijn dessert à nouveau la gare du Nord à Bruxelles

Les bus De Lijn desservent à nouveau l’arrêt de bus de la gare du Nord à Bruxelles depuis ce vendredi matin. Une concertation entre les parties a permis d’apporter suffisamment de garanties quant à la sécurité et la propreté du lieu.

Les bus De Lijn ne s’arrêtaient plus à la gare du Nord depuis le 23 novembre. La société de transports publics flamande avait décidé de déplacer ses arrêts en raison du sentiment d’insécurité engendré par la présence de migrants de passage.

A la suite «d’une concertation constructive» entre les différentes parties, des garanties suffisantes ont été apportées pour replacer les arrêts à leur emplacement d’origine. Il a été décidé d’installer des poubelles supplémentaires ainsi qu’un grand conteneur destiné aux déchets après la distribution des repas. Les ordures seront également évacuées plus régulièrement à l’intérieur et à l’extérieur de la gare. Et des urinoirs seront mis à disposition pour éviter que les personnes ne se soulagent dans l’espace public. Des équipes de nettoyage interviendront en outre plus souvent, également lors des week-ends.

Présence policière accrue

Toutes ces mesures ne sont pas encore visibles sur le terrain. «Les sanitaires et le conteneur doivent encore être installés», explique Sonja Loos, de la société De Lijn. «Nous devons rester réalistes. Nous n’avons pas de baguette magique. Il reste encore beaucoup de travail, mais nous avons confiance», poursuit-elle. La situation est suivie de près et la concertation se poursuit entre les différentes parties.

Afin de garantir la sécurité, la police de Bruxelles patrouillera toute la journée dans et aux alentours de la gare. Le service de contrôle de la société De Lijn sera en ligne directe avec la police. Le problème de la drogue dans les environs du bâtiment du Centre de communication Nord sera aussi abordé, et des lumières viendront éclairer les coins sombres.