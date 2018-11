Tips & Trends : Dance for the climate

Vous n’êtes pas sans savoir qu’à l’occasion de la COP24 qui s’ouvrira lundi, une grande marche pour le climat se déroulera à Bruxelles ce dimanche. Cette marche se terminera au Parc du Cinquantenaire où un événement final est prévu : Dance for The climate est organisé en partenariat avec le Paradise City festival, qui s’est fait connaitre non seulement par sa programmation musicale de qualité mais aussi par ses ambitions écologiques.

À l’heure d’écrire ces lignes, plus de 30.300 participants étaient inscrits à l’événement ‘Claim The Climate’. Cette grande marche sera sans aucun doute la plus grande mobilisation jamais vue pour le climat en Belgique. Elle démarrera à midi à la gare de Bruxelles Nord. L’objectif de cette marche est de réclamer une politique climatique ambitieuse et juste. Plusieurs dizaines de milliers d’affiches et flyers seront distribuées dans toute la Belgique pour que la mobilisation soit la plus visible possible.

Paradise City, festival green

À 14h, la marche se clôturera dans le Parc du Cinquantenaire où un grand spectacle est prévu. ‘Dance for The climate’ est organisé par le Paradise city festival, qui s’est vu décerner en 2016 l’OVAM GroeneVent Award, un prix attribué en Flandre à l’événement le plus durable de l’année. Lors de leur festival, qui aura lieu l’année prochaine les 5, 6 et 7 juillet, les organisateurs utilisent du mobilier recyclable, de l’énergie solaire pour le camping et de l’éclairage LED. Ils font la promotion des transports publics, du vélo et du co-voiturage, et la nourriture est bien entendu équitable. Ce dimanche, plusieurs DJ’s se succéderont sur la scène jusqu’à 20h. Il y aura notamment, Arthur Tixhon et Pallando, deux résidents du collectif bruxellois Under My Garage, qui proposeront un set en back2back, Thang, un DJ originaire de Gand ou encore pour clôturer, Nico Moprano. Bref, de quoi vous déhancher en buvant un petit verre. Notez également que la marche sera remplie d’activités destinées aux tout petits !