Année record pour Le Louvre, qui va lancer des nocturnes

Le Louvre, musée le plus visité au monde, va battre cette année son record de fréquentation. Il proposera à partir de janvier une nocturne gratuite le premier samedi de chaque mois, pour diversifier son public.

Au vu des chiffres de fréquentation de fin novembre, Le Louvre devrait atteindre les 10 millions de visiteurs en fin d’année. Il battra ainsi le record de fréquentation annuelle établi en 2012, avec 9,7 millions de visiteurs. En 2017, le Louvre avait enregistré une forte hausse de sa fréquentation (après l’année 2016 en recul, après les attentats de 2015 à Paris), accueillant 8,1 millions de visiteurs. Avec le Louvre-Lens, ce sont 8,5 millions de visiteurs qui auront pu admirer les collections en 2017.

Ce record à venir s’accompagne de l’annonce du lancement d’une nocturne gratuite chaque mois, agrémentée de diverses activités ludiques, avec l’ambition de s’ouvrir à un nouveau public, plus populaire, au-delà des habitués et des touristes étrangers. Cette nouvelle offre, à partir du 5 janvier, ciblera en priorité les Franciliens mais aussi les jeunes et les familles avec de grands enfants et adolescents. L’objectif est que « cette nocturne soit un véritable levier de démocratisation du Louvre », indique le musée.

Séduire la population parisienne

Ces douze soirées de 18h à 21h45 remplaceront les six premiers dimanches gratuits d’octobre à mars, dont la formule est abandonnée, faute de succès, la gratuité dominicale n’ayant pas permis d’attirer ceux qui ne viennent pas d’ordinaire. « Le nombre de visiteurs nationaux venant pour la première fois au Louvre était en baisse lors de ces dimanches gratuits alors que la fréquentation des visiteurs étrangers augmentait considérablement, en particulier à l’initiative d’agences touristiques profitant de cet effet d’aubaine », souligne-t-on au Louvre.

Le musée proposera de visiter librement les ailes Denon et Sully. L’aile Richelieu sera gratuite mais uniquement accessible sur réservation. Au coeur des collections d’antiquités orientales, plusieurs activités seront offertes aux visiteurs.