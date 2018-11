Washington met en garde contre la « menace » iranienne en « dévoilant » des armes

Les Etats-Unis ont « dévoilé » jeudi de nouvelles armes présentées comme des « preuves de la prolifération de missiles iraniens », et ont mis en garde contre la « menace » croissante que représente à leurs yeux l’Iran au Moyen-Orient. Dans la base militaire d’Anacostia, à Washington, le représentant spécial de la diplomatie américaine pour l’Iran, Brian Hook, a tenu une conférence de presse au milieu de plusieurs armes, là où le gouvernement américain avait déjà présenté il y a près d’un an les débris d’un missile iranien tiré, selon lui, par les rebelles Houthis du Yémen vers l’Arabie saoudite.

« Le soutien de l’Iran aux combattants Houthis s’est accru » depuis un an, tout comme « l’inventaire dans cet étalage », a assuré le diplomate, désignant un missile sol-air Sayyad-2C, des missiles guidés antichar ou encore un drone Shahed 123.

Ces armes « illustrent l’étendue du rôle destructeur de l’Iran dans la région », a martelé Brian Hook en dénonçant « l’engagement constant de l’Iran à mettre toujours davantage d’armes entre les mains d’un nombre toujours plus important de milices alliées ».

« La menace iranienne grandit et les risques d’escalade dans la région s’accumulent », a-t-il insisté.

L’émissaire a mis l’accent sur la nécessité de résoudre les conflits au Moyen-Orient, et notamment au Yémen, au moment où des pourparlers de paix s’esquissent pour début décembre. Face aux rebelles Houthis « financés, armés et entraînés » par Téhéran selon Washington, une coalition dirigée par l’Arabie saoudite et appuyée militairement par l’armée américaine soutient le gouvernement yéménite.

Pour mettre fin à ce soutien à Ryad, le Congrès américain menace de voter une résolution, qui a passé mercredi un premier obstacle malgré l’opposition du gouvernement de Donald Trump.

Brian Hook a une nouvelle fois insisté sur le risque que l’Iran représente dans le conflit yémenite.

« L’Iran n’a aucun intérêt légitime au Yémen si ce n’est celui d’étendre sa sphère d’influence et de créer un corridor de contrôle chiite », a-t-il dit.

« Dans les mois qui viennent, il faudra faire attention à ne pas concéder à l’Iran un rôle d’acteur politique légitime au Yémen », car, selon lui, « les religieux à Téhéran vont exploiter la moindre ouverture pour prendre pied » dans le pays.

« Nous ne pouvons pas regarder une nouvelle version du Hezbollah libanais émerger lentement dans la péninsule arabique », a-t-il prévenu en référence du mouvement chiite soutenu par Téhéran au Liban.

source: Belga