Un ruban blanc humain à Louvain-la-Neuve contre les violences envers les femmes

La province du Brabant wallon, qui a participé du 25 au 29 novembre à la campagne de sensibilisation contre les violences envers les femmes, a clôturé cette action par un geste symbolique, jeudi, à Louvain-la-Neuve. Sur la place Montesquieu, un ruban blanc humain a été formé par plusieurs dizaines de personnes. L’occasion pour la Province de rappeler qu’elle mène une série d’actions pour l’amélioration de la prise en charge des victimes, enfants et auteurs confrontés à des situations de violences conjugales. Ce travail est réalisé via une plateforme de concertation « violences dans le couple ». Cette plateforme initiée par la Province réunit l’ensemble du tissu psycho-social du Brabant wallon et vise notamment à décloisonner les services et à stimuler les dynamiques de concertation ainsi que l’échange d’information. Ce travail mené par la section « Egalité des chances » de la province du Brabant wallon comprend plusieurs actions pour que les professionnels du secteur confrontent leurs pratiques et collaborent plus aisément.

Des formations sont aussi organisées tout au long de l’année sur certaines thématiques (tribunal de la famille, secret professionnel, prise en charge des enfants…), et débouchent sur des projets concrets. Une formation impliquant l’ensemble des sages-femmes du Brabant wallon est par exemple à l’origine d’un plan de prévention au sein des hôpitaux.

« Le travail mené au sein de cette plateforme de concertation permet également le développement de projets en partenariat, comme la mise en place d’un groupe de parole pour enfants dans le cadre d’une collaboration entre le Brabant wallon, une maison d’accueil et un service d’aide aux justiciables. La section Égalité des chances travaille également de façon récurrente dans le domaine de la prévention auprès des jeunes », indique la province du Brabant wallon.

Source: Belga