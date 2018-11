Roompot-Charles présente sa nouvelle équipe: « Continuer sur le même chemin »

La nouvelle équipe pro-continentale belgo-néerlandaise Roompot-Charles a été officiellement présentée ce jeudi après-midi. Les coueurs, dont six Belges, ont été présentés tout comme le maillot pour 2019. Sur le plan sportif, l’équipe veut construire sur les fondamentaux de ses prédécesseurs: Roompot et Veranda’s Willems.

« Nous sommes une jeune organisation avec un groupe enthousiaste et des coureurs et des employés très motivés », a débuté Michael Zijlaard, le manager général, qui prendra en main la gestion quotidienne de l’équipe avec Nick Nuyens. « Nous voulons nous montrer au monde de manière positive: ouverts, sincères et sans fioritures. Nous nous poussons à toujours placer la barre plus haut, progresser dans le monde du cyclisme et élargir nos horizons. »

Nick Nuyens s’est également exprimé après Zijlaard. « Ce qui rend l’équipe unique, c’est la combinaison entre la route et le cyclo-cross. Nous sommes Roompot-Charles sur la route mais l’équipe de cyclo ‘Charles’ est à nous également. La force de ce projet réside aussi dans la fusion des meilleurs éléments des deux équipes. »

Les leaders de l’équipe Michael Boogerd, Erik Breukink et Jean-Paul van Poppel ont confirmé vouloir poursuivre sur les fondamentaux qui étaient mis en place dans les deux anciennes formations: rouler de manière attractive en attaquant. L’équipe se concentre surtout sur des résultats lors de l’Europe Tour et veut obtenir des résultats face aux plus petites équipes du WorldTour.

Six Belges composeront l’équipe en 2019: Sean De Bie, Mathias De Witte, Senne Leysen, Arjen Livyns, Stijn Steels et Michael Van Staeyen. Lars Boom portera également le maillot de la nouvelle équipe. Le champion du monde de cyclo-cross, Wout Van Aert devait également faire partie du projet mais il avait cassé son contrat à la mi-septembre.

Source: Belga