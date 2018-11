Les marins ukrainiens faits prisonniers ont été « transférés » à Moscou

Les marins ukrainiens faits prisonniers lors d’un accrochage avec des gardes-côtes russes dimanche au large de la Crimée ont été transférés dans une prison de Moscou, ont annoncé jeudi deux de leurs avocats. « Ils sont transférés à la prison de Lefortovo à Moscou », a déclaré l’avocat Djemil Temichev, indiquant tenir ces informations « d’avocats à Lefortovo », une célèbre prison de la capitale russe. « Les marins ukrainiens ont été transférés par avion à Moscou » dans l’après-midi, « ils ont probablement déjà atterri », a précisé une autre avocate, Emine Avamilieva. Selon Djemil Temichev, lui et d’autres avocats ont tenté de voir leurs clients dans le centre de détention où ils étaient gardés à Simféropol, la capitale de la Crimée, mais ils n’ont pas été autorisés à y pénétrer.

Les deux avocats n’ont pas précisé si tous les marins avaient été transférés à Moscou, notamment les trois blessés qui avaient été hospitalisés dans la petite ville de Kertch, près du lieu de l’accrochage. Ceux-ci ont depuis quitté l’hopital, a indiqué à l’agence de presse TASS une source au sein de l’établissement hospitalier. Un tribunal de Simféropol a placé en détention provisoire jusqu’au 25 janvier les 24 marins faits prisonniers lors de la confrontation au large de la Crimée.

L’Ukraine a qualifié mercredi de « barbarie » cette détention « illégale ». Kiev considère que ces hommes sont des « prisonniers de guerre » et réclame leur libération « immédiate », selon un communiqué de la diplomatie ukrainienne.

Dimanche, les gardes-côtes russes ont arraisonné au large de la Crimée trois bateaux de guerre ukrainiens qui tentaient de pénétrer dans la mer d’Azov via le détroit de Kertch la reliant à la mer Noire. Il s’agit de la première confrontation militaire ouverte entre Moscou et Kiev depuis l’annexion de la péninsule ukrainienne et le début la même année d’un conflit armé dans l’est » de l’Ukraine entre forces ukrainiennes et séparatistes prorusses qui a fait plus de 10.000 morts.

source: Belga