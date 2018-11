Les jeunesses politiques signent symboliquement le Pacte sur les migrations

Les présidents des jeunesses politiques francophones et néerlandophones, à l’exception des Jeunes N-VA, ont signé symboliquement jeudi le pacte des Nations Unies sur les migrations, annoncent dans un communiqué les jeunes cdH et CD&V, à l’initiative de cette action. Le document paraphé (par les Jong CD&V, Jong Vld, Jong Groen, Jongsocialisten, Jeunes cdH, Jeunes MR, Ecolo J, Défi Jeunes et les Jeunes Socialistes) a ensuite été remis au président de la Chambre, Sigfried Bracke (N-VA), dont le parti s’oppose au texte au sein du gouvernement fédéral.

« Bien que non contraignant, la signature de ce pacte a une portée politique et symbolique forte. Dès lors, nous considérons que la Belgique se doit d’être au côté des nations qui veulent œuvrer à une gestion de la question migratoire respectueuse des droits de l’homme », indiquent les présidents des Jeunes cdH et CD&V, Christophe De Beukelaer et Sammy Mahdi.

A la Chambre, seuls la N-VA, le Vlaams Belang et le PP s’opposent au pacte de l’ONU pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui doit être signé par les Etats lors du sommet mondial sur la migration ces 10 et 11 décembre à Marrakech (Maroc).

Lundi, les jeunes N-VA ont mené une action devant le siège du CD&V et de l’Open Vld pour dissuader le gouvernement de signer le Pacte le 10 décembre à Marrakech. Ils ont rédigé un Pacte non contraignant sur le confédéralisme et l’ont proposé à la signature de personnalités libérales et chrétiennes-démocrates, qui ont toutes refusé.

