Europa League – Boyata et le Celtic prennent une option sur la qualification

Vainqueur 0-1 sur le terrain de Rosenborg, le Celtic Glasgow a fait un pas en avant vers la qualification pour les 16es de finales ce jeudi lors de la 5e journée du groupe B en Europa League. Un seul but aura suffi aux Ecossais puisque Sinclair inscrivait l’unique but de la partie peu avant le repos (42e). Dedryck Boyata a joué l’entièreté de la rencontre. Grâce à sa victoire, le Celtic s’empare de la deuxième place du groupe suite à la défaite de Leipzig à Salzbourg (1-0). Un point suffira aux hommes de Brendan Rodgers lors de la 6e journée contre Salzbourg pour se qualifier pour les seizièmes de finale.

Dans le groupe G, le Rapid Vienne de Boli Bolingoli a pris une belle option sur la qualification en s’imposant 1-2 au Spartak Moscou. Menés 1-0 après un but de Zé Luis (20e), les Autrichiens ont retourné la situation dans les dix dernières minutes grâce à Muldur (80e) et Schobesberger (90e+1). Bolingoli, l’ancien joueur de Bruges et de Saint-Trond a joué les 90 minutes. Le Rapid Vienne est en tête du groupe G en attendant le match entre les Rangers et Villareal qui débute à 21h.

