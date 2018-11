Espagne: manifestation en Catalogne contre les coupes budgétaires dans divers domaines

Infirmiers, pompiers, professeurs, étudiants et fonctionnaires se sont joints jeudi aux médecins qui manifestent depuis quatre jours en Catalogne, dans le nord de l’Espagne, contre des coupes budgétaires qui les « empêchent de faire leur travail correctement ». Silence du côté du gouvernement régional.

Les manifestants sont notamment descendus dans les rues de Barcelone, Tarragone et Gérone. Ils demandent de revoir les mesures d’austérité établies en 2011, afin de garantir des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Les médecins veulent entre autres pouvoir disposer de plus de temps avec leurs patients.

Une porte-parole du parti socialiste catalan (PSC), Eva Granados, a souligné le succès de l’action et dénoncé l’entêtement du gouvernement, sécessionniste, à mettre toutes ses forces dans le combat indépendantiste. Le président régional, Quim Torra, n’a pas fait de commentaire.

Source: Belga