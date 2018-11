En Bref Monde

-Réunie durant deux jours à Bruxelles à l’invitation du monde politique belge francophone, la société civile burundaise a avancé hier, en clôture des « Journées du Burundi », une série de recommandations pour tenter de sortir leur pays de la crise, et aider les nombreux déplacés réfugiés dans les pays voisins.

-Arrivé lundi sur Mars, l’atterrisseur InSight de la Nasa semble en bon état après son périple interplanétaire. Les ingénieurs de l’agence spatiale américaine se préparent à actionner son bras robotique mais avancent prudemment. InSight est également équipé de deux appareils photos en couleurs et a déjà envoyé sur Terre six clichés depuis qu’il s’est posé.

-Paris va accueillir en mars 150 œuvres issues de la tombe de Toutankhamon, dont plus d’une cinquantaine sortent pour la première fois d’Égypte, a annoncé jeudi la société IGM, organisatrice de l’évènement. « Le Trésor du Pharaon » sera visible du 23 mars au 15 septembre 2019 à la Grande Halle de la Villette.

Source: Belga