Averses et grisaille jusqu’à la fin de la semaine

Il fera d’abord très nuageux ce jeudi avec quelques périodes de pluie. L’après-midi, le temps devrait devenir plus sec, sauf sur l’ouest du pays, selon les prévisions de l’IRM. Le thermomètre affichera entre 6 et 10 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et environ 11 ou 12 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort et soufflera de secteur sud à sud-est, avec des pointes de 50 ou 60 km/h. En soirée, les averses arroseront encore le pays en de nombreux endroits. Pendant la nuit, le temps sera variable et les minima seront compris entre 4 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré et au littoral parfois encore assez fort, de sud à sud­-ouest.

Vendredi, la journée sera marquée par une alternance de soleil et de nuages. Le temps restera sec, à une averse près. Le matin, la nébulosité sera encore abondante sur le sud­ est du pays avec un peu de pluie. A la côte, le temps sera plus variable avec régulièrement des averses. Les maxima varieront entre 7 degrés en Hautes­ Fagnes et 11 degrés en plaine. Le vent de sud­ ouest sera généralement modéré.

Ce week-end, il fera assez doux pour la saison avec des valeurs proches de 14 degrés. Mais la pluie sera toujours bien présente, accompagnée d’un vent soutenu.

